كونتي قد يكرر ما فعله في يوفنتوس ويرحل عن تشيلسي

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلي يهدد بالرحيل عن الفريق في حال لم يتم التعاقد مع الأسماء التي حددها في سوق الانتقالات.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن العلاقة بين كونتي وإدارة البلوز بدأت في التدهور، وذلك بسبب عدم تلبية أي من مطالب المدرب الإيطالي حتى الآن.

وسبق لكونتي أن رحل عن يوفنتوس بعد 3 مواسم ناجحة لهذا السبب أيضاً، حيث طلب حينها التعاقد مع بعض اللاعبين لكن إدارة النادي البيانكونيري فشلت في ذلك.

وأضاف التقرير أن كونتي يستهدف ضم لاعبين محددين للمنافسة على لقب دوري الأبطال الموسم القادم، وفي حال لم تستجب إدارة تشيلسي لمطالب كونتي في الفترة القادمة فإنه قد يرحل عن النادي بشكل مفاجئ.

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المصدر : NBN