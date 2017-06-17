كيف تتخلص من كرشك في شهر رمضان ؟؟

كيف يمكن استغلال شهر رمضان في الوصول لوزن صحي؟ وكيف يمكن التخلص من الكرش؟ هذه الأسئلة وغيرها أجابت عليها حلقة عيادة الجزيرة التي حظيت بأكثر من 430 ألف متابع.

واستضافت عيادة الجزيرة اختصاصي التغذية العلاجية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر محمود فوزي الطوخي.

وقال الاختصاصي ردا على سؤال من أحد المعلقين حول كيفية التخلص من الكرش إن السمنة البطنية “الكرش” لها عدة أسباب مثل:

قلة النشاط الحركي.

كثرة استهلاك المشروبات الغازية وحتى الدايت.

كثرة استهلاك السكريات.

التدخين، لأن الكثيرين يتناولون مع السيجارة حلويات وسكريات كثيرة.

وللتخلص من الكرش قدم الاختصاصي النصائح التالية:

ممارسة الرياضة.

تقليل كمية السكريات والنشويات.

زيادة استهلاك الخضار والفواكه.

تقليل الأغذية الغنية بالدهنية والمقلياتـ وتناول الأغذية المشوية عوضا عنها.

تقليل المشروبات الغازية وحتى الدايت.

وقال الاختصاصي إن بعض الصائمين يمارسون عادات غذائية وحركية خاطئة في رمضان، قد تؤدي إلى زيادة الوزن، مثل:

عدم ممارسة الرياضة.

الإكثار من الأغذية المقلية والدهون والأغذية الدسمة.

الإفراط في الطعام.

الإكثار من الحلويات.

عوضا عن ذلك قدم الدكتور النصائح التالية للغذاء في رمضان:

الإفطار على تمر أو ماء.

الذهاب لصلاة المغرب.

بعد العودة من الصلاة أكل السلطة والحساء.

الذهاب لأداء صلاة التراويح.

بعد العودة من التراويح متابعة الطعام مع ضرورة عدم الإفراط فيه.

الابتعاد عن المقليات، فمثلا يمكن أكل السمبوسة المشوية عوضا عن المقلية.

ينصح بأن يكون ثلث الطبق فقط من النشويات، كالأرز أو البطاطا.

ممارسة الرياضة، يفضل أن يكون وقتها بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث.

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المصدر : وكالات