كيف تتخلّص من الفوبيا بشكل نهائي؟

الفوبيا او الخوف المفرط، من الامراض النفسية التي تلازم الشخص، تجاه حالة معينة او موقف معين، وهذه الحالة قد تسبّب أمراضا عضوية.

فعندما يخاف الشخص يفرز جسمه هرمون الأدرينالين، الذي يعمل على زيادة سرعة ضربات القلب. ويؤدي الخوف المفرط والمستمر إلى الإصابة بمرض السكري والقلب وأمراض ضغط الدم. كما يؤدي الى الشعور بالتعب والقلق والتوتر وأحياناً الهلوسة والتخيلات والكوابيس وشحوب الوجه، والإنطواء على الذات.

كيف يُعالج علم النفس الخوف؟

علم النفس أوجد طرقا عدة لعلاج المريض المصاب بالفوبيا. ويستطيع المريض ان يقوم ببعض الخطوات بنفسه للتخلّص من الخوف. وتعتمد احدى الطرق على تصحيح الاعتقادات الخاطئة لدى المريض التي تقوده إلى الشّعور بالخوف. فالخوف هنا يقوم على أمور افتراضيّة، وهواجس غير مبينة على وقائع او حقائق. فمثلا الأشخاص الذين يعانون من الخوف من استخدام المصعد، يعتقدون أن المصعد لو توقّف فإن الهواء سينفد، وأنهم سيعانون من نقص في الأكسجين ثمَّ الاختناق.

كما يفيد التعرّض المكثف للخوف في التخلص من هذا الشعور. هذا النوع من العلاج يكون عن طريق إرغام المريض على مواجهة خوفه إما عن طريق التخيّل أو الواقع. وفي حالة التخيّل، يطلب المعالج من المريض أن يتخيّل المواقف أو الأشياء التي تجعله خائفاً وتثير قلقاً كبيراً لديه، لكي يصبح بحالة من القلق الشديد لمدّة طويلة، وهذا الامر يجعله تدريجيا محصنا تجاه هذا الخوف وبالتالي التخلص منه.

أما المواجهة من خلال الواقع، فتعتمد على ارغام المريض على مواجهة مخاوفه بشكل مباشر لفترات طويلة، بحيث يتصاعد القلق نسبيّا حتى يصل ذروته، ثم من بعد ذلك يبدأ الخوف بالانخفاض التدريجي. فمثلاً، إذا كان المريض يعاني من الخوف من العلوّ، فإنّ المعالج يجبره على الصعود الى الطوابق العالية لأكثَر من مرّة، فيشعر المريض بالقلق الشديد والخوف من ذلك، حتى يصبح على قمة عالية، ثم يقلّ هذا القلق تدريجيّاً بالتكرار حتى تنخفض حدّته ويزول تماما.

علاجات منزلية

تعتبر الرياضة العلاج المنزلي الرقم واحد في حال التعرض للقلق والخوف. فهي تنظم الهرمونات المسببة للقلق وتساعد في التخلّص من هرمونات التوتر ومن الطاقة الزائدة والتفكير السلبي.

وللكتابة ايضا تأثير كالسحر في التخفيف من القلق المرضي، فالكتابة تجرّدك من كل الأعباء التي تشغل تفكيرك، وكأنك تخاطب طبيبيا نفسيا. والدماغ ينسى بسهولة الأفكار بمجرد تفريغها بالكتابة.

ويمكنك ايجاد وسائل اخرى للاسترخاء، كأخذ حمام دافء مثلا مع اضافة الزيوت المعطرة كاللافندر، فعبيره ذو مفعول مهدئ وباعث على الاسترخاء. كما يمكنك تناول الشاي الأخضر المعروف بمفعوله في التقليل من معدّلات القلق والاضطرابات النفسية.

print

المصدر : وكالات