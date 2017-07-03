كيف تتصرف في حال نشوب حريق ؟ إليك بعض النصائح ..

صدر عن غرفة عمليات جمعية الرسالة للإسعاف الصحي البيان التالي:

– إليكم بعض النصائح والإرشادات للوقاية من الحرائق وكيفية التصرف في حال نشوبها:

1- عند اندلاع حريق ، يجب العمل فوراً على إخماده لأنه كل ما كان الحريق أصغر سهُلت السيطرة عليه.

2- إذا لم يكن باستطاعتكم السيطرة على الحريق ، قوموا فورا بتبليغ الجهات الإطفائية والإسعافية مباشرة عبر الإتصال على: (125 الدفاع المدني اللبناني) و (03880052 – 07505950 غرفة عمليات جمعية الرسالة للإسعاف الصحي) ومن ثم السعي لإخلاء المنطقة فوراً وتحذير الناس القريبين

3- عند اتصالكم بخدمات الإطفاء والإسعاف على الأرقام المبينة أعلاه ،يجب التبليغ عن المكان الدقيق للحريق، نوع الحريق، حجمه ،طرق الوصول إلى المكان وتوكيل شخص بتوجيه الجهات الإطفائية والإسعافية للوصول إليه.

4- يُفضل عدم إشعال النار في أيام الحر الشديد والرياح وفي حالة الإضطرار للإشعال، يجب العمل على عدم توسعة الحريق أكثر من الحاجة المطلوبة.

5- في حال توسع الحريق بشكل أصبح من الصعب السيطرة عليه، يجب تنفيذ خط عازل شمولي حول مكان الحريق بقطر يقارب الـــ 10 أمتار لمنع انتشار الحريق إلى داخل البلدات. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيف المساحات حول المزارع، الحقول، أقنان الدجاج، الحظائر، المتابن وحاويات الغاز.

6- إزالة النباتات الجافة، الأعشاب والأشواك من على جانبي الشوارع والطرق الداخلية وعلى طول الطرقات الموصلة في الحقول والمساحات المزروعة.

7- ‏‏تنظيف المساحات المحيطة بالمرافق الزراعية : متابن، حظائر ، أقنان دجاج وحول المؤسسات العامة، المدارس وروضات الأطفال.

8- إخلاء الخردوات وتنظيف المساحات من الأعشاب الجافة حول البيوت الخصوصية، في الساحات والملاعب وخاصة المساحات المحيطة بالبيوت.

9- الحرائق التي تشعل بمبادرة أشخاص يجب أن تكون بموجب تنسيق كامل مع جهات الإطفاء والإسعاف وبمراقبتها.

10- يجب فحص وسائل الإطفاء القائمة جيداً ( الطفايات، الخراطيم، رشاشات الظهر والمضارب) والتأكد من طرق وصول ملائمة لحنفيات إطفاء النار، المعدات ووسائل الإطفاء في حال كانت موفرة.

11- في المؤسسات العامة، المصالح والمخازن: يجب التشديد على توفر شروط الوقاية من الحرائق بموجب معايير جهات الإطفاء والإسعاف والتأكد من تزود هذه المؤسسات والمنشآت بمعدات ووسائل الإطفاء وضمان سلامتها لاستخدامها بوقت نشوب الحرائق.

12- يجب التأكد من عدم وجود مواد خطرة أو مواد سريعة الاشتعال في المساحات الزراعية ، في ساحات البيوت وفي الساحات العامة، بما في ذلك في مناطق خطوط النار، ويجب التأكد من تخزينها وفقاً لمعايير الوقاية من الحرائق.

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المصدر : جمعية الرسالة للاسعاف الصحي