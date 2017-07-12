كيف تحمي جلدك من الشمس أثناء ركوب السيارة‬؟

حذر المكتب الاتحادي الألماني للحماية من الأشعة من ركوب السيارة دون تغطية الجلد جيدا نظرا لأن الأشعة فوق البنفسجية الطويلة تمر عبر النوافذ الجانبية، وترفع خطر الشيخوخة المبكرة للجلد من ناحية وكذلك خطر الإصابة بـ سرطان الجلد من ناحية أخرى.
ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي حماية الجلد بارتداء ملابس ذات أكمام طويلة. أما في حال ارتداء ملابس ذات أكمام قصيرة، فينبغي حينئذ معالجة الأذرع بكريم واق من الشمس.
كما ينبغي توفير حماية إضافية للأطفال الجالسين على المقاعد الخلفية بواسطة حاجبات الشمس بالنوافذ الجانبية.
المصدر : وكالات