كيف تحمي جلدك من الشمس أثناء ركوب السيارة‬؟

حذر المكتب الاتحادي الألماني للحماية من الأشعة ‫من ركوب السيارة دون تغطية الجلد جيدا نظرا لأن الأشعة فوق البنفسجية ‫الطويلة تمر عبر النوافذ الجانبية، وترفع خطر الشيخوخة المبكرة للجلد ‫من ناحية وكذلك خطر الإصابة بـ سرطان الجلد من ناحية أخرى.

‫ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي حماية الجلد بارتداء ملابس ذات أكمام طويلة. ‫أما في حال ارتداء ملابس ذات أكمام قصيرة، فينبغي حينئذ معالجة الأذرع ‫بكريم واق من الشمس.

‫كما ينبغي توفير حماية إضافية للأطفال الجالسين على المقاعد الخلفية ‫بواسطة حاجبات الشمس بالنوافذ الجانبية.

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المصدر : وكالات