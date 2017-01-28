كيف تحمي صحتك من تقلبات الطقس ؟؟

خلال هذه الأيام هناك تقلبات مفاجئة فى الجو قد ينتج عنها عدد من المشاكل الصحية، كما أن التعرض من الجو الدافئ إلى البرد الشديد يشكل خطرا على الصحة.. لذا لحماية صحتك من تقلبات الجو المفاجئة، يجب اتباع بعض النصائح وفقا لما جاء فى تقرير نشره الموقع الأمريكى “cchealth”.

ويقول التقرير إنه من الضرورى ارتداء عدة طبقات من الملابس خفيفة الوزن الدافئة الفضفاضة، بدلا من ارتداء طبقة واحدة من الملابس الثقيلة، ويجب أن تكون الملابس الخارجية مضادة للماء وضرورة ارتداء الجوانتي وطاقية فوق الرأس وتغطية فمك بوشاح لحماية رئتيك.

وحسب التقرير أن من أعراض الآثار الجانبية للطقس البارد الإرهاق والدوخة والارتباك والرعشة، فهذه العلامات دليل على انخفاض درجة حرارة الجسم، فإذا كنت تواجه أى من هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب المختص، وعند التعرض لأماكن بها درجات حرارة عالية يجب إزالة الملابس الثقيلة أكثر من اللازم على الفور وتدفئة الجسم ببطانية وشرب الكثير من السوائل كالشوربة أو عصير التفاح الدافئ.

وفقا للتقرير، فإن التعرض للبرد الشديد يمكن أن يشكل خطرا على الصحة وخاصة على كبار السن والأطفال، لذا يجب الانتباه على الصحة بشكل جيد وتناول الأطعمة الغنية بالألياف والمواد الغذائية الهامة للمناعة ولصحة الجسم.

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المصدر : وكالات