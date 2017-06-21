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كيف تقضي على رائحة الفم الكريهة أثناء الصوم؟

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مصنف: منوعات الرئيسية, منوعات الرئيسية صورة كبيرة
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كيف تقضي على رائحة الفم الكريهة أثناء الصوم؟

يعاني كثيرون من رائحة الفم الكريهة في شهر رمضان، والسبب يعود إلى بكتيريا تنشط أثناء الصوم بسبب قلة إفراز اللعاب.

وهناك سبل عدة للتخلص من رائحةالفم الكريهة في رمضان، منها:

1- تنظيف اللسان كونه بيئة خصبة لتراكم البكتيريا.

2- استعمال خيط الأسنان للتخلص من بقايا الطعام.

3- الإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور.

4- الإكثار من تناول الفواكه والخضار الغنية بالفيتامين “C”.

5- الإقلاع قدر الإمكان عن التدخين بعد الإفطار.

6- مضغ العلكة بعد الإفطار لتحفيز تكون اللعاب.

7- تناول الينسون والشاي الأخضر بعد الإفطار.

8- مضغ حبات من الهيل بعد الإفطار.

9- الحد من شرب القهوة.

10- معالجة الأسنان من التسوس.

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المصدر : NBN

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