كيف سيكون الطقس يوم غدٍ ؟

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن الحوض الشرقي للمتوسط لا يزال تحت تأثير منخفض جوّي متمركز فوق جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر على درجات الحرارة،كما يحتمل تساقط بعض الأمطار المحلية المتفرقة خاصة جنوب البلاد اعتباراً من المساء.

أما طقس يو غد السّبت، غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة، تشتدّ غزارتها اعتباراً من بعد الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق وتتدنى تدريجياً لتلامس ال 1100 متر ليلاً. أما يوم الأحد، غائم مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وأمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً،جنوبية غربية ليلاً،سرعتها بين 15 و35كم/س.

الإنقشـاع: جيّد الى متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 50 و75 %.

حال البحـر: معتدل حرارة سطح الماء: 19°م.

الضغط الجوي: 1019 hPa أي ما يعادل: 765 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 06:40 ساعة غروب الشمس: 16:34.

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المصدر : NBN