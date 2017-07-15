كيف سيكون طقس الايام المقبلة !؟

🔹☀ يستمرّ تأثير الكتل الهوائيّة الحارّة (المتمركزة فوق الخليج العربيّ) على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتّى نهاية الأسبوع
الطقس المتوقع في لبنان:
☀ السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة (فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية و الجبلية )، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على السّاحل (اليوم وخلال الأيّام القادمة) ممّا يؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحياناً وبقاء درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة.
☀ الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة و الحرارة المحسوسة مرتفعة .
🌤 الإثنين: غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة و الحرارة المحسوسة مرتفعة .
🌬 الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س
🌫 الانقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً
💦 الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و ٨٥ %
🌊 حال البحر: معتدل
🌡 حرارة سطح الماء: ٢٩°م.
المصدر : NBN