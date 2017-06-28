كيف سُرق بنك البركة في بيروت اليوم ؟

مُسلسل سرقات المصارف في لبنان لن ينته في القريب العاجل، هذه المرة الضحية فرع لبنك “البركة” في منطقة الكولا بيروت.

عملية السطو، تمت حوالى الساعة العاشرة والربع من صباح اليوم الاربعاء على يد اثنين مسلحين مقنّعين تمكنوا من سلب 126 مليون ليرة لبنانية. وهربوا على متن دراجة نارية.



وتشير المعلومات الى ان المسلحين، حضرا الى المصرف بواسطة الدراجة وترجلا عنها، ليدخلا الى المصرف مُشهرين السلاح بوجه الموظفين وتحديدًا الموظفة التي تقف على الصندوق، وتحت وطأة التهديد بالسلاح تمكنا من اخذ المبلغ والفرار به.

وعلى الاثر حضرت الأجهزة المعنية والشرطة القضائية وعاينت المكان ، وعملت على سحب الكاميرات الموجودة في المصرف والارجاء لكشف تفاصيل العملية بحذافيرها.

يُذكر ان المصرف سعودي بحريني وهي المرة الاولى التي يتعرض فيها للسرقة.

print

المصدر : وكالات