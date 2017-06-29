لأول مرة في سوريا.. روسيا تكشف للأسد في حميميم عن مدرعة خارقة

كشفت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، مؤخرا لقاعدة حميميم الجوية، عن ظهور مركبة الدعم الناري الروسية “BMPT – 72″ والملقبة بـ”Terminator – 2” إلى العلن لأول مرة في سوريا.

وتشير وكالة “نوفوستي، في تقريرها،” إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، استعرض بنفسه المركبة القتالية الواعدة، أمام الرئيس السوري في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، حيث ترابط القوة الروسية.

وفي الصور التي تتناقلها الصحافة بالإضافة إلى مستخدمي الشبكات الاجتماعية، تظهر مركبة الدعم الناري القتالية، “Terminator – 2” بنسختها الأخيرة مغطاة جزئيا بشبكة تمويه. وعلى ما يبدو، تدخل هذه الآلية ضمن القوات العاملة في مجال الدفاع عن القاعدة الروسية مع الدبابات من طراز “T-90″، حيث تعد بالنسبة لها الرحلة القتالية الأولى.

وتذكر “نوفوستي” أن السلف السابق لـ”BMPT – 72″ كان قد أنشئ في عام 2001، وعرف في ذلك الوقت باسم الكائن 199 “الإطار”.

ووفقا للوكالة الروسية تعتبر “BMPT”، آلية ذات خصائص فريدة ولها مصير صعب جدا، بسبب رفض وزارة الدفاع الروسية لسنوات طويلة، إدراجها ضمن تسليح القوات الروسية، تحت ذرائع مختلفة. بالرغم من ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن ظهور هذه المركبة القتالية لدعم الدبابات في سوريا، يمكن أن يصبح اختبارا لقدراتها وحاجة الجيش إليها. ورجح الخبراء أن يعتمد مستقبل “Terminator – 2” على كيف ستظهر نفسها خلال الحرب.

تقول “نوفوستي” إن تجربة الحملتين الحربيتين، الأفغانية والشيشانية، أظهرت أن أكبر تهديد للعربات المدرعة في ظروف قتال حرب المدن والتضاريس الصعبة، تعتبر قاذفات القنابل والصواريخ الموجهة المضادة للدروع.

وتشير في تقريرها، إلى أن المركبة القتالية لدعم الدبابات “BMPT”، صممت وصنعت في شركة “أورالفاغونزافود” لصالح الجيش الروسي، كأداة متنقلة شاملة للدفاع وتغطية المدرعات ضد المشاة. ووفقا لتصور المصممين، يجب أن تتقدم هذه الآليات جنبا إلى جنب مع الدبابات بنفس الترتيب في المعركة، ومهاجمة أي هدف يمثل خطرا على الهدف الموكل إليها حراسته.

ويؤكد التقرير أن هذه المركبة القتالية لدعم الدبابات “BMPT” محشوة حرفيا، بأنظمة تسليح متنوعة، وفيما يخص “BMPT – 72” المتطورة، فالحديث هنا أشبه بمدمرة أرضية، وليس آلة قتال.

تتسلح “Terminator – 2” أساسا، برشاشين “2A42 ” من عيار 30 ملم وذخيرة تصل إلى 900 طلقة، إلى جانبهما مدفع رشاش عيار 7.62 ملم، ونظام متكامل من الحماية السلبية، بالإضافة إلى صواريخ موجهة مضادة للدبابات ” 9M120″ يمكنها تدمير هدفها من مسافة تبعد 6 كيلومترات، ومدفع قاذف “AGS-17″ لاستهداف تجمعات المشاة. جميع هذه التجهيزات مثبتة على قاعدة الدبابة ” Т-72″.

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المصدر : NBN