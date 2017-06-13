لأول مرة منذ سنوات.. الشاحنات تعبرالحدود السورية العراقية

أفادت وسائل الإعلام السورية أنه تم فتح الطريق على الحدود السورية العراقية وبدأت الشاحنات تعبر، لأول مرة منذ سنوات، إلى الداخل العراقي بعد إزالة الساتر الترابي على الحدود العراقية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أمس عن مصدر عسكري قوله إن الجيش السوري والقوات الرديفة تمكن من الوصول إلى الحدود العراقية حيث يجري العمل حاليا على إزالة كافة الألغام والمفخخات التي خلفها إرهابيو داعش في الصحراء تمهيدا لفتح حركة العبور بشكل كامل بين العراق وسوريا.

ولفت المصدر إلى أن الجيش السوري تمكن من “تنفيذ مهامه وتنظيف نحو 20 ألف كيلومتر مربع خلال أربعة أسابيع عبر الانطلاق من المحور الأساسي وهو محور السين التنف ومحور ثان هو “الناصرية المحسة بصيرة العليانية الهلبة جبل عش غراب إشارة الوعر” والوصول إلى الحدود السورية العراقية حيث توجد وحدات الجيش.

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المصدر : روسيا اليوم