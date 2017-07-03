لاريجاني يهنئ آية الله السيستاني بدحر الارهابيين من الموصل

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، علي لاريجاني، برقية تهنئة الى المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني هنأه فيها بدحر الارهابيين التكفيريين من الموصل، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طالما وقفت وستبقى واقفة الى جانب الشعب العراقي لتجاوز الازمات.

وأعرب لاريجاني في برقية التهنئة هذه عن ارتياحه للهزائم التي مني بها الارهابيون في الموصل وباقي المناطق العراقية، متمنيا العزة والشموخ لجميع المسلمين.

واكد انه رغم ما عانى منه العراق من هجمات تنظيم “داعش” وما نجم عنها من اضرار وخسائر فادحة إلا ان الارادة القوية للعراقيين وتضحيات القوات العراقية الى جانب توجيهات سماحة آية الله السيستاني اثمرت عن هذا الانتصار.

وأضاف عندما وقعت مختلف المناطق العراقية الواحدة تلو الاخرى تحت سيطرة الارهابيين جاءت فتوى آية الله السيستاني لتكون سدا منيعا امام هجمات الارهابيين.

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المصدر : NBN