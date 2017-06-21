لاعب برشلونة السابق قد يكون بديل رونالدو في ريال مدريد !

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم فريق آرسنال الإنكليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان سانشيز صاحب الـ28 عام قد أنضم لآرسنال في صيف 2014، قادماً من فريق برشلونة الإسباني، وأصبح بعدها أحد أهم لاعبي الغانرز.

وينتهي عقد أليكسيس سانشيز مع فريقه آرسنال صيف العام المقبل، مما جعل الجميع يشعر باقتراب رحيل اللاعب عن صفوف النادي الإنكليزي.

وذكر موقع “دون بالون” الإسباني أن إدارة ريال مدريد تفكر في التعاقد مع لاعب برشلونة السابق سانشيز، لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حالة أن قرر بشكل رسمي الانضمام لفريق آخر.

وأشار الموقع أن ريال مدريد يضع سانشيز على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للمرينغي، وستنتظر فقط الإدارة إعلان رونالدو عن قراره النهائي بشأن مستقبله، وبعدها ستتحرك من أجل التعاقد مع اللاعب التشيلي.

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المصدر : NBN