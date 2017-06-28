لافروف: سنرد بشكل مناسب على أي تدخل استباقي أميركي في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ،اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بشكل مناسب ومكافئ على الاستفزازات الأمريكية الممكنة ضد الجيش السوري.

وأعتبر لافروف تصريحات الولايات المتحدة حول أنه لا يمكن الكشف عن سرية معلومات حول الهجمات الكيميائية في سوريا بأنها غير هامة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل: “أراقب كيف يقوم الخبراء في الولايات المتحدة بتحليل الوضع حول تقارير جديدة بشأن هجمات كيميائية يتم التحضير لها.. الخبراء هناك يكتبون بشكل علني حول أن المتطرفين قد يستخدمون هذه التحذيرات الصادرة من واشنطن، وقد ينظمون استفزازات ويحملون المسؤولية على السلطات السورية…”.

وأشار لافروف بخصوص أعمال قمة “مجموعة العشرين” المرتقبة في هامبورغ، “التحضيرات جارية للقمة… بالطبع في إطار هكذا منتديات، تجري تقليديا اتصالات ثنائية، ما يسمى على هامش المؤتمر المعني. موضوع لقاء الرئيسان الروسي والأمريكي يبحث بنشاط في الإعلام خلال الأيام والأسابيع الأخيرة. لا شيء يضاف إلى ذلك. نحن ننطلق من أن الاتصال سيتم نظرا لأن الرئيسان سيكونان في آن واحد في مدينة واحدة وفي مبنى واحد وفي صالة واحدة وعلى الأرجح، سيكون من غير الصحيح إن لم يتمكنوا من التباحث في مسائل كثيرة”.

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المصدر : NBN