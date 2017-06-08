لافروف في طريقه للإقلاع عن التدخين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن «وزير الخارجية سيرغي لافروف في طريقه إلى ترك التدخين، وذكرت أنه قلص عدد السجائر التي يدخنها في اليوم إلى 1-2 سيجارة».

وأقرت زاخاروفا في حديث لها اليوم «بأن لافروف كان فعلا يدخن بشراهة ولكنه في الوقت الراهن يحاول الإقلاع عن هذه العادة المضرة، ولم يعد يشعر برغبة في التدخين.

وقالت زاخاروفا: «الأمر بقي على شكل تقليد وعادة أكثر مما هو ضرورة بالنسبة له».. «عادة بعد المباحثات مع زملائه يمكن أن يقوم لافروف بتدخين سيجارة بهدف الاستمرار في النقاش والحديث. ولكن يمكن القول بدون أي التباس إن «لافروف الذي كان يعد من المدخنين المدمنين تمكن من ترك التدخين تقريبا».

وكان سيرغي لافروف قد أعلن في حديث له مع «kp.ru» في يوم 31 مايو 2016، أنه أخذ يبتعد عن التدخين ولم يعد يدخن إلا قليلا جدا. وبرر ذلك بأنه يمارس الرياضة وخاصة كرة القدم.

وأشار إلى أن «قوانين مكافحة التدخين في روسيا باتت أشد مما هي عليه في أوروبا وأعرب عن رأيه بأن القانون يجب أن يسمح للمدخن أن يمارس عادته الضارة طبعا، دون أن يتسبب بالضرر والمتاعب للآخرين».

ومن المعروف أن لافروف كان قد احتج في عام 2003 على قرار السكرتير العام للأمم المتحدة «حينذاك» كوفي عنان الذي منع فيه التدخين داخل مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وبرر لافروف احتجاجه في تلك الفترة بأن عنان لا يملك المبنى المذكور، ولكن على الرغم من الاحتجاج فقد طبق القرار إلا أنه لم يكن يراعى دائما.

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المصدر : NBN