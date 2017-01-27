لافروف: لا يمكن فرض أي دستور على السوريين دون التنسيق مع جميع الفرقاء

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع بعض قوى المعارضة السورية في روسيا على ان “لا حلا عسكريا للأزمة في سورية”، موضحا ان “محادثات أستانة تمهد لحوار جنيف حول سوريا وساعدت الأمم المتحدة للتحضير إلى اجتماعات جنيف أواخر شهر شباط”.

وأكد لافروف انه “لا يمكن المراهنة دائما على هيئة المفاوضات المعارضة للبدء بالحوار، فهيئة المفاوضات تفرض شروطا مسبقة قبل أي حوار سوري”.

وأوضح ان “الأمم المتحدة لم تماطل بإجراء محادثات سورية- سورية”، مشددا على انه “لا بدّ من العمل على صياغة الدستور السوري جديد”. وقال: “إن مشروع الدستور الجديد هو تجميع للقواسم السورية المشركة، ولا يمكن فرض أي دستور دون التنسيق مع كافة الفرقاء السوريين”.

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المصدر : وكالات