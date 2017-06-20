لافروف: ننتظر توضيحا من واشنطن بشأن إسقاط مقاتلة النظام السوري

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “أننا ننتظر توضيحا من واشنطن بشأن إسقاط مقاتلة النظام السوري”، معتبراً أن “ضربات واشنطن للنظام السوري هدفها تقويض جهود مكافحة الإرهاب”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، لفت لافروف إلى أنه “لدى روسيا وفرنسا تفاهم على ضرورة تسوية الأزمة في سوريا”،

مشيراً إلى “أنني ناقشت مع وزير الخارجية الفرنسي عملية أستانا ومناطق تخفيف التوتر في سوريا”.

وقال إن “موسكو وباريس متفقتان على عدم وجود بديل لاتفاقات مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا”.

print

المصدر : وكالات