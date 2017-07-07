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لافروف وتيلرسون يمهدان للقمة الروسية الأمريكية اليوم

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار
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لافروف وتيلرسون يمهدان للقمة الروسية الأمريكية اليوم

أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير ريكس تيلرسون سيعقد لقاء مغلقا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف صباحا ، تمهيدا للقاء رئيسي الدولتين المقرر اليوم على هامش قمة الـ 20 في هامبورغ.

ومن المتوقع أن ينضم الوزيران لاحقا إلى الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في محادثاتهما التي سوف تعقد، بحسب بيان البيت الأبيض، في 15.45 بالتوقيت المحلي، وستستغرق قرابة نصف ساعة. وذكر البيان أن المحادثات ستكون “موسعة”، وليست “وجها لوجه”.

وقال مصدر في الوفد الروسي لوكالة تاس، إن لقاء الرئيسين سيجري في قاعة مخصصة للوفد الأميركي.

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المصدر : NBN

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