لافروف وجاويش أوغلو يبحثان خطوات عملية لوقف القتال بسوريا

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو، خطوات عملية لوقف إطلاق النار في سوريا وبدء حوار سوري في أستانا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف وجاويش أوغلو واصلا، خلال مكالمة هاتفية، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول، تبادل الآراء حول الوضع بسوريا. وشدد الوزيران على أهمية استكمال التنسيق في أقرب وقت ممكن بشأن الجوانب العملية لوقف إطلاق النار، وعزل التنظيمات الإرهابية عن المعارضة السورية المعتدلة، بالإضافة إلى إعداد اجتماع في العاصمة الكازاخستانية أستانا لإطلاق عملية تسوية سياسية سورية وفق مقتضيات القرار الدولي رقم 2254 (الخاص بإطلاق المفاوضات السورية وعملية الانتقال السياسي).

يذكر أن كافة هذه البنود جزء من اتفاق روسي تركي بشأن سوريا، توصل إليه البلدان بفضل جهود الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وكانت الجهود الروسية والتركية والإيرانية المشتركة، قد ساهمت في تسوية قضية مدينة حلب وإجلاء مسلحي المعارضة وعائلاتهم من المدينة. وأكدت الأطراف المعنية أن التنفيذ الناجح لهذا الاتفاق يفتح الطريق أمام توسيع نظام وقف إطلاق النار ليشمل كافة أراضي سوريا.

print

المصدر : وكالات