لافروف يهاتف ظريف وأوغلو ..ويبحث معهما الهدنة في سوريا

تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الروسي سيرغي لافروف، بشان احدث التطورات المتعلقة بالساحة السورية.

وبحسب وكالة “فارس” رحب ظريف ولافروف في هذا الاتصال الهاتفي بالهدنة الشاملة في سوريا، واكدا على مواصلة التصدي للارهاب والتنظيمين الارهابيين داعش والنصرة وحلفائهما.

واتفقا وزيرا الخارجية الايراني والروسي على التنسيق والتشاور المستمر في اطار التعاون الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا لاجراء المحادثات بين الحكومة والمعارضة السورية في العاصمة الكازاخية آستانا.

كما اجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو بهذا الشأن، وقالت الخارجية الروسية، إن الوزيرين الروسي والتركي رحبا بإبرام السلطات السورية والمعارضة اتفاقات الهدنة والاستعداد لبدء مفاوضات السلام، مشيرتا إلى أن الوزيرين تطرقا إلى “المسائل المتعلقة بالاجتماع في أستانا الهادف إلى ضمان تطبيق هذه الاتفاقات والانتقال إلى العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية بالتزامن مع الاستمرار بمحاربة التنظيمات الإرهابية بصورة حازمة”.

وأضاف البيان أن “الوزيرين اتفقا على أهمية مواصلة التنسيق حول هذه القضايا في إطار المشاورات بين روسيا وتركيا وإيران وضمان التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا”.

ومن المقرر ان يبدأ سريان اتفاق وقف اطلاق النار في الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، بين قوات الجيش السوري والجماعات المسلحة ما عدا التي اعلنتها الامم المتحدة كتنظيمات ارهابية.

وقد تحقق اتفاق الهدنة في ظل مشاورات ثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا ومن المقرر ان تقوم روسيا وتركيا بعملية المراقبة لحسن تنفيذه.

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المصدر : NBN