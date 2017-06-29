لبنان يسلم “أمير الكيماوي” للعراق ضمن شروط

أكد مدعي عام التمييز في لبنان القاضي سمير حمود أن بيروت سلمت بغداد مؤخرا عراقيا كان موقوفا لديها وتعتبره المخابرات العراقية “أمير الكيماوي” في تنظيم “داعش”.

وذكرت صحيفة “المستقبل” أن “لبنان كان قد حاكم زياد طارق أحمد الدولعي في 7 تشرين الأول 2016 بجرم الانتماء إلى داعش وتصنيع غازات سامة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام. والمصادر العراقية تعرّفه باسم زياد الزوبعي ولقبه أبو عبد الله العزاوي”.

ونقلت الصحيفة عن القاضي حمود قوله، إن “لبنان تسلم طلبا عراقيا لاسترداد الزوبعي فأعد تقريرا برفض التسليم، لأنه حوكم في لبنان في الجرم المطلوب فيه في العراق، ولأنه أبلغ القضاء اللبناني خلال استجوابه بأنه يمكن أن يتعرض للتعذيب في حال تسليمه، في حين أن لبنان من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وأضاف حمود إن “تسليم الزوبعي للسلطات العراقية تم بموجب مرسوم وقع عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي”.

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المصدر : السومرية