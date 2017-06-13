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لبنان يفوز بصعوبة على ماليزيا

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
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لبنان يفوز بصعوبة على ماليزيا

عاد المنتخب اللبناني من ماليزيا بفوز ثمين وصعب على حساب صاحب الارض والجمهور 2-1. وظلت ماليزيا متقدمة حتى الدقيقة 80 بهدف سجلته في الشوط الأول.

واعتمدت ماليزيا على الهجمات المرتدة وكانت افضل في الدقائق الاولى للشوط الثاني قبل أن يجري المدرب رادولوفيتش تغييرات في التشكيلة اللبنانية فتحسن الاداء بشكل كبير وسيطر رجال الارز على مجريات اللقاء وسنحت لهم عدة فرص للتسجيل الى أن أدرك ربيع عطايا التعادل في الدقيقة 80 بتسديدة جميلة وبعد الهدف زاد لبنان من ضغطه على المرمى الماليزي أملا بتسجيل هدف الفوز وكان له ما أراد في الثواني الاخيرة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع وايضا عن طريق ربيع عطايا بعد جملة كروية مميزة بين اللاعبين.

وبهذا الانتصار رفع لبنان رصيده الى ست نقاط في صدارة المجموعة بإنتصارين في حين تلقت ماليزيا الخسارة في أول مباراة لها بالتصفيات بعد تأجيل مباراتها مع كوريا الشمالية.

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المصدر : NBN

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