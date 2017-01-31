لبنان يُحقِّق فوزاً مُريحاً على فلسطين

حقق منتخب لبنان فوزاً مستحقاً على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 99-75 في مباراته الثانية ضمن بطولة غرب آسيا لكرة السلة المقامة في العاصمة الأردنية عمّان.

ولم يدخل منتخب لبنان إلى اللقاء بتركيز كبير، إذ إنه أضاع الكثير من الفرص في الدقائق الثلاث الأولى، ليستفيد المنتخب الفلسطيني من الأمر ويتفوّق.

وأعطى وائل عرقجي أوّل تقدّم للبنان (10-8)، ليعود رجال الأرز إلى الأجواء تدريجاً ويرفعوا الفارق إلى 7 نقاط (18-11). وانتهى الربع الأوّل بفارق 11 نقطة وبنتيجة 29-18.

وكانت انطلاقة الربع الثاني بطيئة لرجال المدرّب جو مجاعص، إذ لم يتمكّنوا من التسجيل في أوّل حوالى دقيقتين ونصف، ليقلّص الخصم الفارق قليلاً.

لكنّ لبنان تدارك الموقف بعدها ليرفع الفارق إلى 12 نقطة (36-24) بعد مرور حوالى 5 دقائق.

وبقيت السيطرة لبنانية في الدقائق المتبقية من عمر النصف الأوّل، لينتهي بفارق 24 نقطة وبنتيجة 50-26.

ولم يتمكّن المنتخب الفلسطيني من العودة إلى المنافسة في الربع الثالث، إذ تفوّق لبنان في كافة النواحي، ورفع الفارق إلى 27 نقطة (71-44) قبل حوالى دقيقتين ونصف على نهايته.

وأكمل رجال الأرز المباراة بأريحية كبيرة، لينهوا هذا الربع بفارق 30 نقطة وبنتيجة 77-47.

وكما هي الحال مع انطلاق كلّ ربع، قلّص المنتخب الفلسطيني الفارق إلى 19 نقطة (60-79) بعد مرور حوالى دقيقتين على بداية الربع الأخير.

لكنّ لبنان استعرض في الدقائق الأخيرة، مع تألّق إيلي اسطفان من المسافة البعيدة، لينتهي اللقاء بفوز مستحق بفارق 24 نقطة وبنتيجة 99-75.

وتنتظر لبنان اليوم مباراة صعبة أمام المنتخب الإيراني عند الساعة الخامسة مساءً.

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