لجنة الأمن القومي في إيران: بدأنا مرحلة جديدة من التصدي للارهابيين

أشادت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني بالهجوم الصاروخي على مقرات داعش في دير الزور، وأكدت بأن إيران بدأت مرحلة جديدة ومهمة من مواجهة الارهابيين المدعومين من أميركا وحلفائها الاقليميين.

وفي بيان لها إعتبرت اللجنة أنه “علينا أن نشكر الباري تعالى أن الأيدي الشجاعة والثورية من أبناء هذه الأمة العظيمة استطاعت مرة أخرى وبجهود الكوادر المتخصصة في القوة الجوفضائية أن تظهر الاقتدار العسكري للشعب الايراني أمام مرأى العالم في مواجهة ظاهرة الارهاب المقيتة”، لافتة إلى أن “المبادرة الذكية وفي وقتها للحرس الثوري، هي هدية قيمة لعوائل ضحايا الحادث الارهابي في طهران، وانطلاقة لمرحلة جديدة ومهمة جداً من الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواجهة الارهابيين المدعومين من اميركا وحلفائها في المنطقة”، مشددة على أن الهجوم الصاروخي الايراني على الدواعش في دير الزور يحمل رسالة تحذير واضحة لحماة الارهاب في إحباط أي مخطط في الداخل وقمعه على مسافة مئات الكيلومترات عن الاراضي الايرانية، فضلا عن إلحاق ضربة مدمرة لهيكل تنظيم داعش في معاقله بدير الزور في سوريا.

print

المصدر : وكالات