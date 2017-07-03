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لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع قانون تعديل قانون التفتيش المركزي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع قانون تعديل قانون التفتيش المركزي

تابعت لجنة الادارة والعدل درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التفتيش المركزي واستمعت إلى الملاحظات التي أبديت من قبل رئيس التفتيش المركزي بالاضافة إلى رأي كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وزارة المايلة ووزارة التنمية الادارية.

ووضعت اللجنة امامها تفعيل عمل التفتيش المركزي وجعله جهازا فاعلا من خلال منحه الصلاحيات اللازمة لقيامه بعمله وأوضحت هذا التوجه إلى رئيس التفتيش وسبق لها أن طلبت منه الملاحظات التي ترى انها مفيدة للفتيش وبعد المناقشة أخذت اللجنة بمعظم الملاحظات التي أبديت و أقرت عددا من المواد”.

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المصدر : وكالات

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