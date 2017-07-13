لجنة المال والموازنة تعلن اقرار موازنة وزارة الطاقة

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح له بعد اجتماع اللجنة ان “اللجنة استمعت الى وزير الطاقة سيزار أبي خليل حول عمل الوزارة والمشاريع المرتبطة بها، وقد اقرت اللجنة موازنة الوزارة وعلّقت البند المتعلق بمساهمة الوزارة بمركز الطاقة المتجددة وقيمته 6 مليارات، طالبة التفاصيل المتعلقة بعمله”.



ولفت كنعان الى ان “اللجنة ستستمع بشكل منفصل الى مؤسسة كهرباء لبنان في ضوء عجز المؤسسة وتكاليفه على عاتق الدولة والبالغ بحسب ارقام الموازنة 2100 مليار”، مشيراً إلى انه “سيعقد اجتماع الثالثة بعد ظهر الاثنين مع وزير الطاقة ولجنة فرعية تمثل كل الكتل، يخصص لدرس توزيع عادل لمشاريع الصرف الصحي والمياه في كل المناطق اللبنانية”.

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المصدر : وكالات