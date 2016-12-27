لركاب الطائرات “المشاغبين”.. احذروا الصواعق الكهربائية

للسفر على متن الطائرات قواعد خاصة يجب اتباعها بمنتهى الدقة حتى لا يتم تعريض حياة الركاب للخطر.. حقيقة تبدو أكثر وضوحا من أي وقت مضى لا سيما بعد تبني شركة طيران قواعد أكثر حزما للتعامل مع الركاب “المشاغبين”

فقد قالت الخطوط الجوية الكورية إنها ستسمح لأفراد طواقم الطيران “باستخدام الصواعق الكهربائية بلا تردد” للسيطرة على الاضطرابات خلال الرحلة، وذلك بعد تعرضها لانتقادات من المغني الأميركي ريتشارد ماركس بسبب تعاملها مع واقعة عنف من أحد الركاب.

وأضافت الشركة الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أنها ستعزز التدريب الأمني لأفراد الطواقم.

وقال ماركس، الأسبوع الماضي، على فيسبوك وتويتر إنه ساعد في السيطرة على “مسافر مضطرب نفسيا هاجم أفراد الطاقم ومسافرين آخرين”، قائلا إن أفراد الطاقم “غير مدربين” و”غير مجهزين” للتعامل مع”واقعة فوضوية وخطيرة”.

وذكرت الخطوط الجوية الكورية أن أفراد الطاقم”مترددون” في استخدام مسدسات الصعق الكهربائي لأنه لا يسمح لهم باستخدامها إلا في المواقف “الخطيرة” التي تعرض حياة راكب أو فرد بالطاقم أو سلامة الرحلة للخطر.

وتابعت في بيان “قررنا تحسين شروطنا وإجراءاتنا فيما يتعلق باستخدام مسدسات الصعق الكهربائي للتعامل مع الممارسات العنيفة والاضطرابات خلال الرحلة بطريقة سريعة وفعالة” .

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المصدر : NBN