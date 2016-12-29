الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا دون تعديل في الحرارة وثلوج على ارتفاع 1300 متر

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تساقط أمطار متقطعة وثلوج على ارتفاع 1200متر تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من الظهر. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة : طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوّي فوق اليونان يستمر حتى نهاية الأسبوع.

– الطقس المتوقع ليوم غد الجمعة غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تساقط أمطار متقطعة وثلوج على ارتفاع 1200 متر تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من الظهر، اما السبت فيكون غائم مع أمطار تشتد احيانا خصوصا في الفترة الصباحية وثلوج على ارتفاع 1300م . تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر ويتدنى مستوى تساقط الثلوج مع انخفاض درجات الحرارة لحدود 1100م ليل السبت وتلامس 900 م صباح الاحد.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 درجة الى 19 درجات، فوق الجبال من 5 درجات الى 10 درجات، في الداخل من 3 درجات الى 11 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س. يشتد احياتا لتصل الى 70 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات مساء.

– الرطوبة النسبية على السّاحل: بين 35 و 70 %.

– حال البحر: هائج. حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 06:43 ساعة غروب الشمس: 16:38

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المصدر : NBN