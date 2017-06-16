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لقاء بين قائد الجيش ومدير عام قوى الامن: للتنسيق بين جميع الاجهزة الامنية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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لقاء بين قائد الجيش ومدير عام قوى الامن: للتنسيق بين جميع الاجهزة الامنية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، قائد الجيش العماد جوزيف عون، في زيارةٍ هنأ في خلالها اللواء عثمان لمناسبة العيد الـ 156 لقوى الامن الداخلي، كما جرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد، وشددا على اهمية التعاون والتنسيق بين جميع الاجهزة الامنية وخصوصاً في المرحلة التي تمر بها المنطقة، مثنيان على ثمرة هذه الجهود التي تتكلل بالنجاحات ولاسيما على صعيد الامن الاستباقي.

كما قدم اللواء عثمان للعماد عون كتاب “صفحات من تاريخ قوى الامن الداخلي” عربون وفاء وتقدير.

وعلى وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي، أدّى عناصر سرية المقر العام، مراسم التكريم لقائد الجيش في باحة المديرية العامة. 

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المصدر : وكالات

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