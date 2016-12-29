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للمرة الأولى..القوات الجوية الروسية تشن غارات على مدينة الباب السورية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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للمرة الأولى..القوات الجوية الروسية تشن غارات على مدينة الباب السورية

شنت مقاتلات روسية ليلة الخميس، غارات على مواقع لتنظيم “داعش” في مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها الجهاديون ويحاول مقاتلو المعارضة السورية بدعم من الجيش التركي استعادة السيطرة عليها، حسبما أوردت وكالة “دوغان” التركية.
ويأتي الإعلان عن الغارات التي تتم للمرة الأولى على ما يبدو، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا بمبادرة من روسيا وتركيا. ولم يتضح في البدء ما إذا تمت الغارات بتنسيق بين روسيا وتركيا التي اتهمت هذا الأسبوع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدم دعم عملياتها العسكرية في سوريا.
وأوضحت وكالة “دوغان” نقلا عن مصادر عسكرية أن الغارات استهدفت القطاع الجنوبي للمدينة.

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المصدر : NBN

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