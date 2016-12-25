للمرة الأولى.. عملة البيتكوين تقفز إلى 905 دولارات

واصلت قيمة عملة البيتكوين الافتراضية الارتفاع، احتى حققت أفضل أداء لها منذ عام 2013.

وجرى تداول البيتكوين مقابل العملة الأمريكية بسعر 905 دولارات للمرة الأولى خلال العام الجاري على الرغم من تقدير وحدة البيتكوين بنحو 435 دولارا مطلع 2016.

وعزا بعض الخبراء هذه الزيادة إلى تدني قيمة العملة الصينية ومخاوف من أن أكبر اقتصادات العالم تتجه إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وقال تشارلز هايتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة”Cryptocompare”، التي تراقب العملات الافتراضية، إن عدم اليقين السياسي في العالم والتحركات الهندية للسيطرة على العملة الورقية، كانت من العوامل التي دفعت الناس أيضا لشراء عملة البيتكوين. مرجحا استمرار الناس بالاتجاه نحو شرائها بوصفها “بر الأمان” في ظل الاضطرابات السياسية.

إلا أن خبراء آخرين حذروا المستثمرين من تداولات البيتكوين كونها أحد الأصول عالية المخاطر حيث يمكن أن تقفز فجأة بنحو من 300 دولار أو أكثر ثم تعود للهبوط بذات الحدة.

print

المصدر : روسيا اليوم