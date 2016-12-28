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للملح فوائد مذهلة لن تصدّقها!

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مصنف: الأخبار, منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
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للملح فوائد مذهلة لن تصدّقها!

لا يُمكنك أن تتخلي عن الملح كمكّون أساسي لأطباقك. لكن إذا عرفت أنّه يساعدك على القيام ببعض مهماتك المنزلية بنجاح، فستجعلينه جزءًا مهماً من حياتك أيضاً.

لطرد النمل: ضعي القليل من الملح عند حوافّ النوافذ وفي أمكنة ظهور النمل وستلاحظين أنّ هذه الحشرات بدأت بالاختفاء. وتذكّري أن الملح يخفض مستوى الرطوبة في منزلك أيضاً.

لتبييض الفضة والنحاس: لهذه الغاية، حضّري مزيجاً يحتوي على الملح والخل وافركي مقتنياتك الفضية والنحاسية به ثمّ اغسليها بالماء وسترين أنها استعادت بريقها.

لتنظيف النوافذ: إذا كنت تجدين صعوبة في تلميع نوافذ منزلك، إمزجي 3 ملاعق طعام من الملح مع 4.5 ليترات من الماء الدافئ وافركي زجاج النوافذ بالمزيج.

لتنظيف حوض غسل الأطباق: في هذه الحالة، عليك أن تمزجي القليل من الماء الدافئ مع الملح وأن تسكبي المزيج داخل الحوض.

لمنع الملابس من التجعد بعد غسلها: أضيفي القليل من الملح إلى ماء الغسيل.

لتجديد البشرة: إمزجي القليل من الملح مع زيت الزيتون وافركي بشرتك بالمزيج قبل أن تغسليها جيداً.

لتنظيف السجاد وتجديد ألوانه: أفركيه بقطعة قماش مبللة بالماء المالحة. وهذا يساعدك أيضاً على إزالة البقع المستعصية.

لعلاج ألم الأسنان وتقرحات الفم: قومي بالغرغرة بالماء الدافئ مع الملح.

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المصدر : وكالات

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