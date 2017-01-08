لماذا السنة في بنغلاديش ستة فصول بدلًا من أربعة؟

معظمنا يعلم أن فصول السنة أربعة، وهي: الشتاء، والربيع، والصيف، والخريف. لكن هذه الفصول لا توجد في كل مكان على كوكب الأرض، ففي بنغلاديش هناك ستة فصول.

بسبب الوقوع ضمن المناطق الاستوائية والمدارية، فهذه الأماكن تمر بفصلين أو موسمين، وهما الموسم الرطب، والموسم الجاف. في المناطق القريبة من المحيط الهندي، توجد ثلاثة فصول أو مواسم، وهي: الشتاء، والصيف، وموسم الرياح الموسمية.

ولأسباب تتعلّق بالزراعة، والتجارة، والتقاليد الثقافية، فالسنة في بنغلاديش مقسّمة إلى ستة فصول، وهي: الصيف والتي تعني بالبنغالية (grisma)، والرياح الموسمية (barsa)، والخريف (sharat)، وأواخر الخريف (hemanta)، والشتاء (shit)، والربيع (basanta).

فصول السنة البنغالية

تبدأ السنة البنغالية بفصل الصيف، من منتصف أبريل إلى منتصف يونيو، حيث يكون الطقس حارًا وجافًا، تصاحبه عواصف عنيفة في بعض الأحيان. فصل الرياح الموسمية يبدأ منتصف يونيو إلى منتصف أغسطس، والذي يجلب معه ما نسبته 85% من إجمالي أمطار السنة.

يحدث انخفاض تدريجي في درجة الحرارة، والرطوبة في الخريف الذي يبدأ منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر، ثم تبدأ الأجواء أن تصبح أكثر برودة من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، وهو ما يُعرف بأواخر الخريف.

منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير يمثّل الشتاء، وهو الفصل الأكثر برودة في بنغلاديش، حيث يصل متوسط درجة الحرارة من 11 – 20 درجة مئوية. أما الربيع فيبدأ منتصف فبراير إلى منتصف أبريل، حيث تزداد التيارات الهوائية الساخنة والعواصف الرعدية المتكررة في فترة ما بعد الظهر.

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المصدر : NBN