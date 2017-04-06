لماذا تتيبّس أجسامنا عند الاستيقاظ صباحاً ؟

اكتشف العلماء أن سبب التيبس والألم الذي يصيب اطراف الجسم عند الاستيقاظ في الصباح يعود الى ان الساعة البيولوجية للجسم تكبح البروتينات المضادة للالتهابات أثناء النوم ،

وكان الباحثون قد جمعوا خلايا سليمة من مفاصل بشر وفئران مختبر .. وتبين ان كل خلية كن لها إيقاع على مدار اليوم وتم تغييرها لإرباك هذا الإيقاع من خلال تعطيل جينة الكريبتوم، وهو نوع من البروتين الحساس للضوء الأزرق الذي يؤثر في عملية التواتر اليومي،

كما وجد الباحثون أيضاً أن أقراص العمود الفقري لها ساعاتها الجسدية على مدار اليوم، والتي عندما لا تعمل بشكل صحيح يمكن أن تسهم في آلام أسفل الظهر..

والحصول على نوم هادئ ليلاً، يمكن أن يحمي الساعة البيولوجية للجسم.. ويساعد في تجنب مشاكل آلام الظهر مع تقدم السن ..

كما يعد النوم من أفضل الوسائل التي تساعد على تحسين الحالة الصحية للجسم وإمداده بالنشاط والحيوية لكن وجد أيضاً أن وضع النوم له العديد من الفوائد في حل بعض المشاكل الصحية..

كما أن الدراسة قد ذكرت موضوع النوم الصحي حسب كل مشكلة مرضية ..

فإذا كنت تعاني من ارتجاج المريء وحموضة المعدة، فإن النوم على الجانب الأيسر يساعد على تخفيف هذه المشكلة ..

أما اذا كنت تعاني من ألم الظهر حاول أن تنام على ظهرك، فهذا يعد موقفا جيداً للعمود الفقري والرقبة ومن الأفضل الا تستخدم أي وسائد تحت رأسك ويكون الجسم في وضع مستقيم ..

وإذا كنت من الذين يعانون من الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم، فمن الأفضل لك أن تنام على أحد الجانبين، وتجنّب النوم على الظهر، لأن هذا الوضع يسبب الشخير بفضل الجاذبية، الأم الذي يجعل اللسان يسقط في مجرى الهواء، وبذلك تبدأ بالشخير..

كما وأكد الباحثون أن أفضل وضع للنوم للتغلب على التجاعيد، هو النوم على الظهر..

فهذه الوضعية تجعل الوجه معرض للهواء، ويجنبك الاصابة بحب الشباب الذي تتم الاصابة به عند ضغط جلد الوجه .

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المصدر : NBN