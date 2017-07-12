لماذا ترتجف العين؟

يعاني البعض من ارتجاف العين في مواقف معينة، مما قد يسبب لهم الحرج، فما السبب في ارتجاف العين؟
وأوضحت مجلة “فرويندين” الألمانية أن السبب في ارتجاف العين يرجع إلى أن عضلة الجفن هي الأكثر حساسية في الجسم؛ لذا كثيرًا ما ترتجف العين وتتعرض لتشنجات لا إرادية، مما يستلزم استشارةالطبيب في حال استمرارها.
وأضافت المجلة في موقعها على الإنترنت أن ارتجاف العين قد يرجع إلى أحد الأسباب التالية، وفي جميع الحالات يجب مراجعة الطبيب:
الحساسية: عندما يكون ارتجاف العين مصحوبًا بدموع وحكة بالعين، فمن المحتمل بشكل كبير أن يكون ذلك بسبب استجابة تحسسية، خاصة مع انتشار حبوب اللقاح في فصلي الربيع والصيف.
التوتر النفسي: يختلف تفاعل الجسم مع التوتر النفسي من شخص لآخر، وفي كثير من الأحيان يتفاعل الجسم مع التوتر النفسي عن طريق ارتجاف العين.
قياس النظارة الخاطئ: إذا كان ارتجاف العين يحدث في العادة أثناء قراءة الكتب بتركيز أو الجلوس أمام شاشة الحاسوب، فقد يرجع السبب إلى قياس النظارة الخاطئ، مما يؤدي إلى إجهاد عضلات العين بشكل مضاعف، وهو ما يترجم على شكل ارتجاف العين. وهنا يُنصح بإجراء فحص نظر ومواءمة قياس النظارة مع قوة الإبصار.
الإفراط في تناول المنبهات: قد يرجع السبب في ارتجاف العين إلى الإفراط في تناول القهوة؛ حيث يعمل الكافيين على زيادة معدل نبضات القلب وتسريع عملية الأيض وزيادة حركة العضلات، لذا تستجيب عضلات الجفن بالارتجاف.
قلة النوم: تتسبب قلة النوم في الشعور بالتعب، الذي يؤدي بدوره إلى ثقل العضلات، وهو ما يترتب عليه الارتجاف اللاإرادي للجفن. لذا ينبغي الحرص على أخذ قسط كاف من النوم ليلا بمعدل 6 إلى 8 ساعات.