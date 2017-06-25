لماذا حرف “K” يُشير على مواقع التواصل إلى الرقم 1000؟

عند النظر إلى حسابات المشاهير على الشبكات الاجتماعية وبالأخص انستغرام، فإن أول شيء ننظر إليه هو عدد المُتابعين، حيث نرى حرف K مُتواجد بجانب الأرقام، وهو ما يُشير إلى الرقم 1000، فإذا كان مكتوب 10K فهذا يعني بأن عدد المتابعين هو 10,000، وهذا الأمر أصبح معروف لدينا. لكن هل تساءلت من قبل عن السبب المنطقي لاستبدال رقم 1000 بحرف K؟

تبدأ القصة بـ “تشيليوي” وهي كلمة يونانية تعني “ألف”. مع ذلك، فقد أخذ الإغريق هذه الكلمة في معنى أكثر توسعًا، حيث أصبحوا يستخدمونها للدلالة ليس بالضبط على الرقم 1000، بل للرقم القريب من الألف سواء أكثر أو أقل.

وبالتالي فقد أصبحت كلمة تشيليوي هي للدلالة على أرقام قريبة من 1000 لكنها غير مُؤكدة، وبذلك تكون الكلمة أكثر شمولًا للتعبير عن الكميات بدلًا من الألف الحرفيّة.

أخذ الفرنسيون الكلمة اليونانية “تشيليوي” وقصروها إلى “كيلو”، من ثم جاءوا بالنظام المتري، وقدموا الكيلو للدلالة على رقم 1000. وبعدها بقليل ظهرت كلمات جديد مثل كيلوليتر، وكيلوغرام، وغيرها، وهي التي تُشير إلى 1000 لتر أو 1000 كيلو وهكذا.

وهذا ما أدى إلى أن يبدأ الناس في جميع أنحاء العالم إلى استخدام حرف “K” كاختصار للألف، الذي وجد له مكانًا أيضًا في المجال الاقتصادي، وبالتالي أصبح على سبيل المثال تُترجم هذه الكميّة من الأموال 435,000$ إلى 435K$.

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المصدر : NBN