لماذا غادر كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده ؟

أكد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس 29 حزيران، أنه أصبح أباً للمرة الثانية بعد أن رزق بتوأم في وقت سابق من الشهر الجاري، ويأتي ذلك بعد تناقل أنباء عن أن رونالدو في انتظار توأم من أم بديلة.

وقالت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية إن اللاعب سيضطر إلى ترك معسكر منتخب بلاده فورا، خاصة وأن ميلاد توأمه يأتي بعد أن مني منتخبه بخسارة على يد منتخب تشيلي في دور النصف النهائي في كأس العالم للقارات المقامة حاليا في روسيا.

وقرر رونالدو ترك فريقه عقب الخسارة والسفر لرؤية توأمه، وقال:

لقد كنت في خدمة الفريق الوطني لبلادي طيلة الفترة الماضية، على الرغم من ميلاد طفليّ.

وكان مصدر مقرب من رونالدو قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن اللاعب ينتظر توأمًا، وأن من ستنجبهما له هي أم بديلة، بعد أن أنجب طفله الأول كريستيانو جونيور بنفس الطريقة.

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المصدر : وكالات