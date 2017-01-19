لماذا نملك أظافر في نهاية أطرافنا ؟

يمتلك الإنسان في نهاية أطرافه الأربعة أظافر صلبة. ليس الإنسان فقط من يمتلكها، لكن الثدييات بشكلٍ عام تمتكلها، مثل الكائنات القريبة له في التكوين الجسدي كالقرود والشمبانزي.

ولعلك في صغرك انتبهت إليها وأصابك الفضول حول أهميتها، لكن مع تقدمنا في العمر لم نعد نلتفت للأشياء الصغيرة حولنا. إلا أن الخبراء لم يهدأ لهم بال حتى عرفوا السبب الحقيقي ورواء وجود أظافر في نهاية الأصابع بأطراف الثدييات.

فالعلوم المختلفة حرصت على استكشاف فائدة كل جزء في أجسام الكائنات الحية، ولم تكن الأظافر بعيدة عن أبحاثهم. لذلك، في هذا المقال، سنجيبكم على سؤال:

لماذا نمتلك أظافر ؟

تركيب الأظافر

تتكوَّن الأظافر بشكلٍ رئيسي من مادة الكيراتين. وهو بروتين صلب يتكوَّن في جميع الثدييات. حيث أنه يُكوِّن الأظافر والمخالب والحوافر والقرون. ويُعتبر الكيراتين من أشد المواد صلابة على الإطلاق.

أهمية الأظافر

لعلنا غير مدركين لذلك، لكن للأظافر أهمية كبيرة للغاية في حياتنا اليومية وكل ثانية تقريبًا من يومنا!

الحماية

أول أهمية للأظافر هي أنها تُعطي صلابة لأضعف جزء في الجسم. فأطراف الأصابع أو ما تُعرف باسم “السلامية” والتي تقع في أول عقلة بطرف الإصبع تحتوي على أنسجة غاية في الرقة. وهي عُرضة للتمزق بسهولة خاصةً وأن أطراف الأصابع في تلامسٍ وتخبط مستمر في الأجسام الصلبة.

لذلك، فإن وجود طبقة صلبة على نهاية كل إصبع أمرٌ بالغ الأهمية لحماية تلك الأنسجة الرقيقة. فالله لم يخلق شيء في جسم الإنسان عبثًا أو بدون فائدة.

التحكم في حركة الأصابع

ليست فقط الحماية ما توفرها الأظافر للأصابع. إنما أيضًا تعمل على منحها الصلابة للتحكم في حركة الإصبع. فالطرف الصلب في نهاية السلامية الرخوة في الإصبع يُمكِّن الأصابع من التقاط الأجسام وإمساكها بسهولة.

معادلة درجة الحرارة

للأظافر وظيفة بالغة الأهمية لولاها لبُترت الأطراف من تجمد الدماء فيها. فقد أثبتت أكثر من دراسة أن الأظافر مسؤولة عن معادلة درجة الحرارة في أطراف الأصابع. فحتى لو شعرت بأن أطرافك باردة خلال فصل الشتاء، إلا أن هذه البرودة كانت ستتحول إلى تجمُّد في الدماء لولا وجود الأظافر.

حيث تعمل الأظافر على رفع درجة الحرارة الداخلية في هذه المنطقة الرقيقة. فقد أثبت العلماء أن أطراف الأصابع تتأثر بتقلبات الطقس تمامًا مثل أجزاء أخرى في الجسم كالأذن والأنف.

الإحساس القوي

أهمية كبيرة للأظافر هي رفع درجة الإحساس في أطراف الأصابع. فلولا وجود أظافر، لما تمكّنا من استشعار الأشياء ولمسها بدقة. وذلك لأن الأظافر تُمكِّن أصابعنا من الضغط على الأشياء. فنحن لا نُمسك الأجسام بأصابعنا فقط، إنما للأظافر دورٌ بارز في تعزيز قوة القبض للأصابع.

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المصدر : NBN