لماذا وافق كاسياس على تخفيض مرتبه إلى 7.5 مليون يورو ؟

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ايكر كاسياس اضطر لتقديم تنازلات مالية من أجل الاستمرار مع بورتو في الموسم القادم.

وأعلن بورتو قبل يومين تجديد عقد الحارس الإسباني الكبير ايكر كاسياس لموسم آخر، وذلك بعد انتهاء عقده السابق في 31 من الشهر الماضي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن كاسياس كان مجبراً على تخفيض مرتبه السنوي من 11 مليون يورو إلى 7.5 مليون يورو.

ولم يتمكن بورتو من تحمل تكاليف راتب كاسياس المرتفع والذي كان يساهم فيه ريال مدريد في العامين الماضيين، لذلك طلب منه تخفيض أجره السنوي إلى 7.5 مليون يورو، وهو ما وافق عليه حارس الريال السابق، ورغم ذلك يبقى اللاعب الأغلى أجراً في الدوري البرتغالي.

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المصدر : وكالات