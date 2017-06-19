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لماذا يرتدي جميع طياري “إف 18” ساعة يد من نفس الطراز؟

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
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لماذا يرتدي جميع طياري “إف 18” ساعة يد من نفس الطراز؟

سيزود الجيش الأميركي جميع طياري مقاتلات إف 18، بساعة ذكية تستطيع أن تقيس علو التحليق ودرجة ضغط الهواء.
وبحسب ما ذكر موقع “بزنس إنسايدر”، فإن البحرية الأميركية تخطط لتقديم الساعة الذكية لجميع من يقودون طائرات ” F/A-18 Hornet” و” E/A-18G Growler”.

ويصل سعر ساعة “Garmin Fenix 3” التي ستقدمها البحرية الأميركية، إلى 450 دولارا.

ويأتي مشروع “الساعات” عقب صدور تقرير حديث نبه إلى عدد من المشكلات التي يواجهها طيارو مقاتلات “هورنتس” و”غراولرز”.

وتتيح الساعة للطيارين الحصول على الحد الأدنى من البيانات، حتى إن وقع عطل تقني في القمرة.

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المصدر : وكالات

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