لماذا يغلب على البشر استخدامهم لليد اليمنى ؟

ما يقارب من 90% من البشر في العالم يتميزون باستخدامهم لليد اليمنى لإنجاز الأعمال، هل تسائلت عن السبب الذي يجعل غالبية البشر يستخدمون أيديهم اليمنى؟ لمعرفة السبب تابع المقال..

تاريخ استخدام البشر لليد اليمنى

في البداية سنتحدث عن التاريخ الذي اكتشفه الباحثون فيما يتعلق بدراسة الأيدي واستخدامها، حيث وجد الباحثون أدلة قوية على أن البشر كانوا يميلون لليد اليمنى منذ قرون طويلة، حيث تم اكتشاف أدوات خاصة باليد اليمنى تعود للعصر الحجري قبل أكثر من 3 ملايين عام.

ولكن هذا الدليل لم يكن كافيًا لإثبات أي شيء، ولكنه بقي تلميحًا عن تمييز البشر لليد اليمنى، وقد استدلوا بدليل آخر وهو أيضًا نتج بعد دراسة أجسام أسلافنا من البشر، حيث وجدوا أن الأسنان الباقية في هياكل الإنسان تحمل آثار تدل على تفضيل الإنسان لاستخدام يده اليمنى في سحب الطعام أو استخدام الأدوات.

وهذا كان دليلًا آخر على أن الأمر ليس بحديث النشأة، إنما هي ظاهرة قديمة جدًا تميّز بها الإنسان عن غيره من الثديّات، أما عن السبب، فهناك نظرية تحدث عنها العلماء وهي كالتالي:

سبب استخدام البشر بشكل أكبر ليدهم اليمنى

ينقسم الدماغ في جسم الإنسان إلى نصفين متساويين، ويعتبر النصف الأيسر من الدماغ مسؤولًا عن التحكم بالقدرات اللغوية والحركية، وأما النصف الأيمن مسؤول عن المهام البصرية والحركية، وهذا يعني أن النصف الأيسر من المخ هو الذي يسيطر على الجانب الأيمن من الجسم، والعكس صحيح.

وقد تم مؤخرًا الربط بين الشطر الأيسر من الدماغ وهو المسؤول عن اللغة والحركة، ومع تفضيل اليد اليمنى، حيث افترض العلماء بأن الإنسان في مراحل تطوره كان دائمًا ما يطوّر من حركته ومن طريقة تواصله، وهو ما أدى بشكل غير مباشر لتفضيل الإنسان ليده اليمنى، لأنه كما قلنا بأن الشق الأيسر من الدماغ مسؤول عن حركة الأطراف اليمنى من الجسم، وبهذا مع تركيز الإنسان على اللغة والحركة، ركّز أيضًا على أطرافه اليمنى.

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المصدر : NBN