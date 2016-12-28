لماذا يمكن لـ الفيلة أن تسمع من أقدامها؟

من الأمور المذهلة أن الفيل لا يسمع بأذنيه الضخمتين فقط، إنما لديه القدرة الكاملة على أن يسمع الأصوات جيدًا من قدميه!

في البرية، على الحيوانات أن تستخدم شتى الطرق لتتكيف مع البيئة المحيطة وكي تنجو أيضًا، وإلا فإنها ستهلك. من بين هذه الطرق أن الفيلة تسمع بأقدمها، لكن كيف يمكنها القيام بهذا الأمر؟

يمكن للفيلة أن تسمع رسائل التحذير التي يتم إرسالها عبر الأرض من الفيلة الأخرى، حيث يتم استقبالها من خلال مجموعة من الأعصاب الحساسة للضغط والموجودة في أقدامها.

ربما قد شاهدت سابقًا مقطع فيديو لفيل يطرق قدميه بالأرض حين يشعر أن هناك حيوانًا مفترسًا بالقرب منه، حين ترى هذا الأمر، فذلك يعني أنه يقوم بإرسال تحذيرات للفيلة الموجودة في المكان. وتنتقل تلك التحذيرات عبر ذبذبات عبر الأرض بتردد تستطيع الفيلة استقباله، فهي مهيّأة جينيًا لاستقبال تلك الترددات، حيث تستطيع تحديد نوع التحذير القادم من أفراد القطيع.

منذ زمن كنا نسمع أن الفيلة تتواصل مع بعضها عن طريق ذبذبات الأرض، لكن قبل سنوات قليلة فقط استطاع الباحثون إثبات أنها تسمع من خلال أقدامها، فهي وسيلة مذهلة للتواصل فيما بينها.

يتضح أن الفيلة قادرة على تحذير بعضها بالمخاطر عبر الذبذبات التي ترسلها من خلال الأرض، وبالتالي فإن أقدامها هي أهم وسيلة تساهم في الحفاظ على حياتها من الحيوانات المفترسة.

ويعمل الباحثون اليوم على إيجاد طرق لتعليم الفيلة كيفية الاتصال بشكل سليم، ليتم فهم الإشارات التي يتم إرسالها ما يسمح لها بحماية نفسها بشكل أفضل.