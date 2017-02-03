لماذا يُطعم المزارعون الأمريكيون الماشية حلوى سكيتلز ؟

تحدثنا منذ فترة ليست بالبعيدة عن مزرعة أسترالية تعتمد في إطعام أبقارها على 2 كيلوجرام من الشوكولاتة يوميًا، ما جعل لحومها ألذ وأطيب، وازداد إقبال كبرى المطاعم على طلبها. اليوم ننتقل إلى الولايات المتحدة، والتي يقوم فيها بعض المزارعين بإطعام قطعان الماشية حلوى سكيتلز.

منذ سنوات، يُطعم المزارعون الأمريكيون أبقارهم سرًا حبوب سكيتلز لأنها أرخص ثمنًا من الذرة. لكن كُشف عن الأمر بعد أن تم العثور على آلاف من حبوب سكيتلز حمراء اللون ملقاة في طريق ريفي في ولاية ويسكونسن وقد سقطت من صندوق محمّل على عربة، حيث رجّح الخبراء أنها في طريقها للماشية.

كما أسلفنا اعتمد المزارعون على إطعام أبقارهم سكيتلز؛ وذلك لأنها بديل رخيص الثمن للذرة، فهي غنية بشراب الذرة المشبع بالفركتوز. والغريب أنه وفقًا لخبراء في تربية الماشية، فهي تحتوي على نسبة أعلى من الدهون أكثر مما تمنحها الذرة الحقيقية، لذلك فهي تُعتبر مغذية أكثر!

في حين أن المستهلك العادي ليس لديه أي فكرة أن اللحوم التي يتناولها قد تغذّت على الحلوى، على الرغم من أن هذه الممارسة موجودة منذ عدة سنوات وليس اليوم. وقد بدأ استخدام سكيتلز كنظام غذائي للأبقار منذ 2012 حين ارتفعت أسعار الذرة بشكل كبير. قد يبدو إطعام الماشية سكيتلز أمرًا مسليًا ومثيرًا، إلا أنه علامة على أن نظامنا الغذائي قد ابتعد كثيرًا عن دورته الطبيعية.

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المصدر : NBN