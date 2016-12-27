لمحاربة الاكتئاب .. تطبيق جديد يرسل “وجوها مبتسمة” على مدى اليوم

يقال إنه عندما يبتسم الإنسان يشعر بأن العالم من حوله يبتسم، وهي مقولة استخدمها باحثون بجامعة “كوليدج لندن” لتطوير تطبيق جديد يهدف إلى معرفة ما إذا كان النظر ببساطة إلى وجه مبتسم يمكن أن يخفف الاكتئاب والضيق.

وطور الباحثون تطبيقًا جديدًا تحت اسم PocketSmile يرسل صورًا مبتسمة للهواتف الذكية على مدى اليوم على أمل المساعدة في إدخال البهجة على من يستخدمه.

ويأتي تطوير هذا التطبيق، وفقًا لصحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، على خلفية بحث حديث أظهر أنه عندما يرى الإنسان شخصًا يبتسم، تقوم عضلات وجهه بالابتسام تلقائيا، فهذه التعبيرات تحدث في الوقت نفسه، وبالتالي فإن إثارة تعبير معين –كالابتسام مثلا- يحفز من يراه تلقائيا على عمل الشيء نفسه.

ويأمل الباحثون في أن يشترك الآلاف في هذا التطبيق، موضحين أن التطبيق يسأل أولا عن مستوى السعادة أو الحزن لدى من يرغب في الاشتراك قبل أن يرسل صورًا لوجوه مبتسمة على مدى اليوم لمدة عشرة أيام متصلة.

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المصدر : NBN