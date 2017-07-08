لهذه الاسباب تميزت أبنية الرومان القدماء بالصلابة ..

أكد عدد من علماء الكيمياء توصلهم إلى نتائج تبين سر صلابة مواد البناء التي استخدمها الرومان القدماء في تشييد المباني الكبيرة.

وفي مقالة نشرتها مجلة American Mineralogist أشار العلماء الى أن “عددا من المؤرخين ينتقدون الحضارة الرومانية القديمة لأنها لم تخلف وراءها الكثير من المخطوطات المكتوبة، التي تتحدث عن أسرار التطور التي شهدته تلك الفترة على غرار بعض الحضارات الأخرى، لكن هذه الحضارة خلفت ورائها الكثير من المباني والقلاع والمسارح التي تشهد على وجودها حتى يومنا الحالي، وأثارت المواد التي استعملها الرومان في تشييد تلك المباني حيرة خبراء البناء”.

وأهم مادة لفتت انتباه العلماء هي الـ opus caementicium، والتي تعتبر مادة مشابهة للإسمنت الذي يستخدم في وقتنا الحالي، حيث استخدم الرومان تلك المادة لبناء العديد من القنوات والأرصفة وحتى الجدران. وتتميز تلك المادة عن الإسمنت الموجود حاليا، بأنها بقيت صلبة وقاسية حتى بعد تعرضها للعديد من العوامل الطبيعية لعدة عقود، حتى أن بعض العلماء أكدوا أن تلك المادة ازدادت صلابة بعد تعرضها للماء.

وبعد تحليل تلك المادة في مختبر لورنس بريكلي الوطني في الولايات المتحدة، تبين أنها تحتوي على الماء وجزيئات الكالسيوم والألومينيوم والأوكسيجين، وعدد من المواد التي توجد في الغبار البركاني، حيث تبين أن الرومان القدماء صنعوا مادتهم المذهلة تلك بمزيج من مياه البحر والرماد البركاني، الأمر الذي أكسبها صلابة ومتانة كبيرتين.

ويعمل العلماء في المختبر حاليا على إعادة خلط الرماد البركاني مع مياه البحر بنسب معينة، أملا في الوصول إلى الوصفة الرومانية القديمة لهذه المادة، فتلك العملية برأيهم من الممكن أن توصلهم إلى صناعة مادة بناء قد تغنينا عن استخدام الإسمنت الذي تعتبر صناعته مصدرا للتلوث.