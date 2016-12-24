لهذ السبب غضب الوسط الخليجي من “مارادونا”

نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، صورة، بعد اصطياده ظبياً مهدداً بالانقراض، في مدينة دبي، بدولة الإمارات، ما عرّضه لانتقادات لاذعة.

وظهر “مارادونا” وهو يمسك ببندقية صيد في يده اليمنى، والظبي المقتول في يده اليسرى.

وينبع غضب الإماراتيين خاصة، والخليجيين عموماً؛ لكون مارادونا اصطاد ظبياً صغيراً من الظباء المهددة بالانقراض منذ عام 1980، وهو ما قد يعرّضها إلى خطر الانقراض نهائياً.

ويطلق على هذه السلالة المها.

وتحظر السلطات الإماراتية صيد ظبي المها بشكل تام، ويتعرّض من يخالف ذلك لعقوبات مالية كبيرة.

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المصدر : NBN