لوموند بعد جرائم السلاح المتفلت: لبنان ليس بلدًا بل غابة

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسيّة مقالا تحدثت فيه عن الجرائم الأخيرة التي وقعت في لبنان، معتبرة أنّ “لبنان ليس بلدًا بل غابة”.

واشارت الى ان بعد مقتل الطالب روي حاموش بسبب إشكال على الطريق، اجتمع المعلّقون على مواقع التواصل الإجتماعي للتنديد بـ”إفلاس الدولة”. كذلك فقد إجتمعت عائلات ضحايا آخرين قتلوا جرّاء جرائم قتل وحشية، في ساحة الشهداء في وسط بيروت، للمطالبة بالحدّ من السلاح المتفلت وتحمّل الدولة لمسؤولياتها وتطبيق العدالة مع احترام مبدأ الحياديّة.

وتطرّقت الصحيفة إلى الحديث عن إعادة تفعيل حُكم الإعدام، والتي أعلنها وزير الداخلية نهاد المشنوق، لافتة الى ان “على شبكات التواصل الإجتماعي وفي البرامج الحوارية على الإذاعات، تضاعف عدد المطالبين بإعادة تطبيق حكم الإعدام في لبنان.

واوضحت ان المشنوق قال إنّه سيحمل النقاش في هذه المسألة الى الصف السياسي. ولكنّ هذا الموقف المتشدّد الذي يلعب على الوتر الشعبي، يأتي بلا شك مع مناخ الحملة الإنتخابية التي سيدخل فيها لبنان قريبًا، أكثر من وجود إرادة حقيقية بمراجعة مسار الأمور.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه لم ينفذ أي حكم إعدام منذ العام 2004، بالرغم من صدور هكذا أحكام في قضايا إرهابية، قالت إنّه “من غير الواضح إن كانت بيروت ستُغضب المجتمع الدولي بإعادته”.

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المصدر : وكالات