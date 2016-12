ليزر “ناسا” الفضائي يكشف عن كارثة في المحيط

أظهرت بيانات وكالة ناسا أن نظاما حيويا في قاعدة السلسلة الغذائية، وهو هام لوجود الحياة على الأرض، أصبح تحت التهديد، وذلك من خلال كشوفات الليزر الفضائي للمحيطات مدة 10 سنوات.

ويتمثل هذا النظام الحيوي في العوالق النباتية، التي تعد نظاما نباتيا مصغرا، يوجد بالقرب من قطبي الأرض، ويعتبر مصدرا غذائيا أساسيا للأحياة البحرية.

وتمتص هذه العوالق ثاني أكسيد الكربون وتساعد في تنظيم دورة الكربون على كوكب الأرض، حيث تساهم بما يصل إلى 85% من الأكسجين الذي يتنفسه البشر على كوكبنا.

وتشير النتائج الجديدة من ناسا المثيرة للقلق إلى وجود أنواع من النظام النباتي الحيوي صارت مهددة بشكل كبير، جراء ذوبان الجليد الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

Study finds that small, environmental changes in polar food webs greatly influence peak and decline of phytoplankton https://t.co/IzFpXo5ZDo pic.twitter.com/iEgby6S1hS

— NASA (@NASA) December 21, 2016