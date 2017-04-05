  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الرياضة

ليستر يتابع نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز

Posted by
تاريخ:
مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
اترك تعليقا
8 Views
ليستر يتابع نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز

تابع بطل الدوري الإنجليزي سلسلة نتائجه الجيدة مع مدربه الجديد كريغ شكسبير، بفوزه على سندرلاند بثنائية نظيفة يوم أمس الثلاثاء، ضمن المرحلة 31 من الدوري الممتاز.

وافتتح التسجيل لأصحاب الأرض الجزائري إسلام سليماني في الدقيقة 69، قبل أن يضيف هداف الفريق جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليحقق الفريق فوزه الخامس على التوالي، ويصل المركز العاشر في وسط الترتيب، بعد أن كان على حافة منطقة الهبوط.

ورفع ليستر رصيده إلى 36 نقطة، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 20 نقطة، في المركز الأخير من الترتيب، لتصبح مهمته بالبقاء في دوري الأضواء أشبه بالمستحيلة.

وحقق واتفورد الفوز على ويست بروميتش ألبيون، بهدفين دون رد، في صراع فرق الوسط للحصول على مقعد مؤهل إلى البطولات الأوروبية، ليرفع واتفورد رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي ألبيون في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

وفي مباراة أخرى تغلب بيرنلي على ستوك سيتي، بهدف مقابل لا شيء.

وتستأنف الجولة اليوم الأربعاء، بعدة لقاءات أهمها قمة المرحلة 31 بين تشيلسي المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class