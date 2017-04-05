ليستر يتابع نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز

تابع بطل الدوري الإنجليزي سلسلة نتائجه الجيدة مع مدربه الجديد كريغ شكسبير، بفوزه على سندرلاند بثنائية نظيفة يوم أمس الثلاثاء، ضمن المرحلة 31 من الدوري الممتاز.

وافتتح التسجيل لأصحاب الأرض الجزائري إسلام سليماني في الدقيقة 69، قبل أن يضيف هداف الفريق جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليحقق الفريق فوزه الخامس على التوالي، ويصل المركز العاشر في وسط الترتيب، بعد أن كان على حافة منطقة الهبوط.

ورفع ليستر رصيده إلى 36 نقطة، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 20 نقطة، في المركز الأخير من الترتيب، لتصبح مهمته بالبقاء في دوري الأضواء أشبه بالمستحيلة.

وحقق واتفورد الفوز على ويست بروميتش ألبيون، بهدفين دون رد، في صراع فرق الوسط للحصول على مقعد مؤهل إلى البطولات الأوروبية، ليرفع واتفورد رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي ألبيون في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

وفي مباراة أخرى تغلب بيرنلي على ستوك سيتي، بهدف مقابل لا شيء.

وتستأنف الجولة اليوم الأربعاء، بعدة لقاءات أهمها قمة المرحلة 31 بين تشيلسي المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

print

المصدر : وكالات